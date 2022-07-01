ضبط 61 قطعة سلاح ناري و112 قضية مخدرات في حملات أمنية مكبرة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء لإحكام السيطرة الأمنية.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بشن حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

التحفظ على 61 قطعة سلاح ناري

ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت الحملات 61 قطعة سلاح ناري بحوزة 41 متهما «9 بنادق آلية، 12 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 38 فرد محلي، 100 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة، 146 قطعة سلاح أبيض».

تنفيذ 52267 حكمًا قضائيًا متنوعًا

ووفقا لبيان صحفي، أكدت الوزارة تنفيذ 52267 حكمًا قضائيًا متنوعًا بينها «175 حكم جناية، 18209 حكم حبس جزئي، 3355 حكم حبس مستأنف، 23234 حكم غرامة، و7294 مخالفة»، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 112 قضية مخدرات والتحفظ على كمية من مخدر البانجو زنة 13,144كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش زنة 5,395 كيلو جرام، إلى جانب كمية من مخدر الهيروين والأيس والشابو والإستروكس.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، ضبطت الحملات 18 متهما، و7 متهمين بأعمال بلطجة و207 دراجات نارية مخالفة، و24321 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 حالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.