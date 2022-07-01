قصر «البارون إمبان» ينظم معرضين احتفالاً بمرور عامين على افتتاحه

نظم قصر «البارون إمبان»، بحي مصر الجديدة فعالية تحت عنوان «الماضي والأساطير»، بمناسبة مرور عامين على افتتاحه، تضمنت معرضين للصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية، بالإضافة إلى ورشة فنية للأطفال تضمنت الرسم والتلوين وورشة حكي عن أساطير القصر المتمثلة في الصراع بين الخير والشر، وفقرة فنية لفرقة «أكورديونيلا» الموسيقية.

صور فوتوغرافية بأروقة القصر الداخلية

وقالت الدكتورة بسمة سليم، مدير قصر البارون، إن المعرض الأول ضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تم عرضها بأروقة القصر الداخلية، لتسلط الضوء على حالة القصر قبل وبعد مشروع ترميمه، أما المعرض الثاني فتمت إقامته في قاعة العرض المتغير بالقصر ليعرض مجموعة من صور الفن التشكيلي عن الأساطير والشائعات التي صاحبت القصر طوال فترة غلقه، وكذلك طرح ومعالجة الأساطير الهندية والأوروبية التي توجد على واجهات وجدران القصر.

تسليط الضوء على حالة القصر قبل وبعد الترميم

وأشارت إلى أن الهدف من إقامة هذين المعرضين هو تسليط الضوء على حالة القصر قبل وبعد الترميم، الأمر الذي يساهم في إبراز جهود الدولة المصرية ممثلة في ووزارة السياحة والآثار لإنقاذ هذا الأثر، وتوجيه الأنظار نحو القصر في الوقت الراهن وجعله مقصدًا سياحيًا نظرًا لأهميته التاريخية والمعمارية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أبوبكر عبد الله، نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، افتتح المعرضين نائبًا عن الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ومن المقرر استمرارهما حتى الرابع من يوليو.