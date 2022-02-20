أفضل أماكن سياحية في القاهرة.. بينها قصر البارون وخان الخليلي

يبحث الكثيرون عن أفضل أماكن سياحية في القاهرة 2022 للاستمتاع بالنزهة والتعرف على أهم وأعرق المدن المصرية وهي محافظة القاهرة، التي تمتلك كمًا كبيرًا من الأماكن السياحية، وتقدم خدمات مثل التسوق وشراء المنتجات السياحية، ومعرفة تواريخ المباني العتيقة التي يعود بعضها لنحو آلاف السنوات.

أفضل أماكن سياحية في القاهرة 2022

وللباحثين عن أماكن للخروج في القاهرة وتكون سياحية، فإننا سنعرض في التقرير التالي، أفضل أماكن سياحية في القاهرة 2022.

خان الخليلي

من أشهر وأهم المناطق السياحية، سواء للمصريين أو الأجانب، ويضم خان الخليلي مزارات وسوقًا يعرض منتجات يدوية كالنحاس والمصنوعات الخشبية، والتحف والهدايا، كما هناك العديد من المكتبات الشهيرة والمقاهي المعروفة.

قصر عابدين

من أهم الأماكن السياحية التي يمكن الذهاب إليها، فهو تحفة معمارية، وقد كان مقرًا لحكم مصر في عام 1872، وقد شهد العديد من الأحداث التاريخية خاصة في ثورة 1952.

برج القاهرة

ويتواجد برج القاهرة في جزيرة الزمالك، ويصل ارتفاعه لنحو 187 مترًا، ويقال إنه أطول مبني في الجمهورية، ويمكن من خلال الصعود أعلاه مشاهدة مدينة القاهرة بالكامل.

قصر البارون

أحد المناطق السياحية في القاهرة، وهو تحفة معمارية، شيدها البلجيكي البارون إدوار، في نهاية القرن التاسع عشر، وهو يتواجد في منطقة مصر الجديدة في شارع العروبة، وهو يفتح أبوابه للجمهور يوميًا.

الحديقة الدولية

من أشهر الحدائق والمتنزهات وتقع في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، وتضم عدة أقسام تتضمن أشجار تاريخية وعتيقة، وحيوانات، ويتواجد بها أقسام للدول العربية مثل الإمارات والبحرين والسعودية، واليابان.

قلعة صلاح الدين الأيوبي

من أفضل القلاع الحربية في العصور الوسطي، ويحيط بها عدد من المساجد الأثرية التي يعود تاريخها إلي العهد الفاطمي، كمسجد ابن طولون، والسلطان حسين، ومسجد الرفاعي وهما من أشهر المعالم الإسلامية.

السبع كنائس

واحدة من أشهر المناطق السياحية المسيحية في مصر، ويتواجد بها بعض المباني التاريخية، ومنها الطاحونة التي كانت مقر رهبنة البابا كيرلس بابا الأرثوذكس.

المتحف المصري

من أقدم المتاحف في العالم، وهو يتواجد في ميدان التحرير، ويحتوى على أكثر من 160 ألف أثري، ومنها مومياوات تعود إلي عصر الفراعنة، وهناك مرشد سياحي، يمكن أن يشرح لك تاريخ كل قطعة أثرية وقصتها.

حديقة الأزهر

من أضخم حدائق القاهرة، وتقع على مساحة 80 فدان، ويمكن الذهاب إليها للاستمتاع بالمناظر الرائعة والأزهار.