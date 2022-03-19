ياسمين عز تهاجم منتقدي رقص شيرين مع عريس قصر البارون: حزب أعداء الحياة

دافعت الإعلامية ياسمين عز، عن عريس قصر البارون، بعد تعرضه للانتقاد بسبب رقصه مع المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلة: «حزب أعداء الحياة وجماعة اللي مش بيعجبهم العجب سابوا كل الطاقة الإيجابية وقعدوا يتريقوا على العريس، ويقولوا شوفوا بيرقص إزاي وبيبص لشيرين إزاي».

ياسمين عز تدافع عن عريس قصر البارون

وأضافت ياسمين عز، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج كلام الناس، على قناة MBC مصر: «أنتم عاوزين إيه؟! الراجل في فرحه ومبسوط إن نجمته المفضلة بتغني له، المفروض يعمل ايه؟! يكشر ولا يعيط ولا يعمل ايه بالظبط؟! العروسة مبسوطة وباين عليها الفرحة والسعادة، ليه بعض الناس عاوزين يوقعوا بينهم؟».

وتابعت: «ناس كتير قالوا إن العريس ابن شقيق شيرين، وفريق تالت ساب كل حاجة ومسك في بطن شيرين، وقال إنها كانت حامل وحسام حبيب طلقها عشان مكنتش عاوزة تخلف، لكن في ناس حلوة وسوية وجميلة وبتحب الفرحة لغيرها، وكتبوا إن العروسة حلوة والعريس يجنن وتجنبوا التعليقات السلبية».

تصدر التريند بسبب مزاعم الحمل

وما زالت شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند لليوم الثاني على التوالى نتيجة لانتشار فيديوهاتها الأخيرة من حفل زفاف أحد معجبيها؛ حيث تفاعل الجمهور معها الجمهور ظنّ أن شيرين حامل، وتساءل عن حقيقة هذا الأمر وكان سبب هذا الأمر انتشار مقاطع فيديو كثيرة، ظهرت فيها «عبد الوهاب» بوزن زائد وبطن منتفخة.

وكانت شيرين، قد أحيت حفلا في دولة الكويت، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، وكانت تغني أغنيتها الشهيرة «مشاعر»، وانتهى الفيديو ببكائها.