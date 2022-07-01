ريكاردو سواريز: الأهلي فوق الجميع.. أبحث عن الشخصية القوية في الملعب

أعرب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بالعمل داخل القلعة الحمراء، مشددا على أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح مع أعظم فريق في أفريقيا.

وقدم سواريز، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي الأهلي جهازه المعاون المكون من: ماوريسيو فاش مدربًا، وسامي قمصان مدربًا، وراؤول فاريا مطور أداء، وبيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي، وإدواردو لوبو مدرب حراس المرمى، ولويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة، فضلا عن استمرار سيد عبد الحفيظ بمنصب مدير الكرة.

سواريز يشكر سامي قمصان

وقال سواريز خلال المؤتمر الصحفي: «أشكر كابتن سامي قمصان، على الفترة الماضية التي قاد فيها الفريق ودوره سيكون هاما خلال المرحلة المقبلة، من خلال مساعدة الجهاز الفني الجديد في معرفة كل شئ عن الفريق».

مسؤولية تدريب الأهلي

وأضاف: «أعلم جيدا مقدار المسؤولية بعد تولي تدريب فريق بحجم الأهلي وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الإدارة والجماهير، ومن الآن نبدأ حقبة جديدة في تاريخ النادي، وأعلم جيدا على قدرة منظومة الأهلي على النجاح كواحد من أكبر أندية العالم».

وتابع: «أمثل قاعدة جماهيرية كبيرة للنادي الأهلي ويدعمون الفريق دائما، ولا أحد فوق الأهلي لأنه فوق الجميع، ولاعبو الأهلي سيبذلون كل مجهودهم لحصد البطولات ونحاول وجود شخصية قوية للأهلي داخل الملعب».

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