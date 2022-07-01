تعرّف على سعر البنزين في الإمارات بعد تطبيق الزيادة الجديدة اليوم

بدأ اليوم تطبيق سعر البنزين الجديد والديزل في الإمارات الذي أقرته لجنة متابعة أسعار الوقود، إذ قررت زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر يوليو 2022 بمقدار يتراوح بين 48 و49 فلسًا في البنزين و6 فلوس في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يونيو 2022، كما أن التسعيرة الجديدة تشمل بطبيعة الحال تسعيرة القيمة المضافة.

وتعتمد وزارة الطاقة في الإمارات على متوسط الأسعار العالمية للنفط صعودًا وهبوطًا كمعيار لتحديد أسعار الوقود مضافة إليها التكلفة التي تتحملها شركات التوزيع.

سعر البنزين الجديد في الإمارات مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة

وأعلنت شركات توزيع الوقود في الدولة أن سعر البنزين الجديد في الإمارات، وكذلك الديزل سيطبق بداية من اليوم الأول من يوليو 2022 شاملاً ضريبة القيمة المضافة في إطار التسعيرة الجديدة.

ووفقًا للأسعار الجديدة، أصبح سعر لتر البنزين 98 السوبر 4.63 درهم خلال يوليو أي زاد بمقدار 48 فلساً بعد أن كان سعره الشهر الماضي 4.15 درهم.

أما بنزين خصوصي 95 فقد وصل سعره إلى 4.52 درهم في يوليو بعد أن كان في يونيو 4.03 درهم أي أن الزيادة بمقدار 49 فلسًا مقارنة بالشهر الماضي.

أما سعر لتر بنزين «إيه بلس 91» فوصل إلى 4.44 في يوليو أي بزيادة مقدارها 48 فلسًا بعد أن كان 3.96 في يونيو المنتهي.

سعر البنزين في الإمارات.. الديزل بعد تطبيق الأسعار الجديدة

أما بالنسبة لسعر الديزل في الإمارات فقد ارتفع من 4.41 درهم خلال يونيو المنقضي إلى 4.76 درهم في يوليو، أي أن السعر الجديد للديزل شهد زيادة قدرها 26 فلسًا.

وليس بالضرورة أن يتم رفع سعر البنزين والديزل في الإمارات على الدوام، فيمكن خفضها في بعض الأشهر وفقًا للأسعار العالمية، وعلى سبيل المثال كانت لجنة متابعة أسعار الوقود خفضت أسعار البنزين والديزل في يناير الماضي بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلسًا في البنزين و21 فلسًا في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر من عام 2021.