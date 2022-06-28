«جولدمان ساكس»: أسعار النفط ستصل لـ140 دولارا للبرميل خلال الصيف

زاد بنك جولدمان ساكس الأمريكي توقعاته حول أسعار النفط، لتصل إلى 140 دولارًا للبرميل خلال الصيف، بعد أن تكبد النفط الخام خسائر أسبوعية متتالية للمرة الأولى منذ أبريل.

التراجعات الأخيرة في الأسعار فرصة شراء

وقال كبير المحللين الاستراتيجيين للسلع في البنك، جيف كوري، إن التراجعات الأخيرة في الأسعار هي فرصة شراء، والوضع في مجال الطاقة متفائل بشكل لا يصدق في الوقت الحالي.

50% منذ بداية عام 2022

وفي مذكرة نشرها بنك جولدمان قبل أيام، توقع أن تصل أسعار خام برنت إلى 140 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفع النفط بنسبة تصل إلى 50% منذ بداية عام 2022، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب الأسواق العالمية ودفع المشترين بعيدًا عن إمدادات موسكو.

22% تقريبًا زيادة متوقعة

ويوم أمس الإثنين، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.56% لتصل إلى 114.88 دولارًا للبرميل، مما يعني أن توقعات جولدمان تمثل احتمالًا صعوديًا بنسبة 22% تقريبًا.

وقال كوري لشبكة سي إن بي سي: «الاضطرابات في سوق الطاقة الأوروبية مستمرة، حيث خفضت روسيا تدفقات الغاز الطبيعي من خط أنابيب نورد ستريم 1 في الأسابيع الأخيرة»، مضيفا «سيتعين عليك استبدال هذا الغاز، وسيكون النفط أحد الأشياء لاستبداله، الخطر الصعودي على النفط والمنتجات النفطية مرتفع للغاية في الوقت الحالي».

الانتعاش التدريجي للطلب الصيني

وتوقع الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس، أن ترتفع أسعار النفط إلى 140 دولارًا للبرميل هذا الصيف، مع انخفاض الإنتاج الروسي والانتعاش التدريجي للطلب الصيني، مما يزيد الضغط على الإمدادات المنخفضة بالفعل.

وقفزت أسعار النفط بالفعل بنسبة 50% تقريبًا هذا العام، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا والاختلالات الأوسع في العرض والطلب، ودفعت أسعار النفط المرتفعة أسعار الغاز الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 4.92 دولار للجالون، وفقًا لاتحاد السيارات الأمريكي.