السيسي يبحث مع وزير خارجية الإمارات زيادة الاستثمارات في الطاقة والنقل والسياحة

استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، ومحمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لـ«أبو ظبي القابضة»، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات في القاهرة.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحب بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى مصر، وطالب بنقل تحياته إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، حيث أكد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، والذي ساهم في ترسيخ تلك العلاقات المصيرية، التي انعكست في التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، مثمناً سيادته مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية.

عبد الله بن زايد يؤكد تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

من جانبه؛ أعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، ناقلاً للرئيس تحيات الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ومؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات بمصر، لا سيما قطاعات الطاقة والنقل والمواني والسياحة.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.