بعد انخفاضها للشهر الثالث على التوالي.. لماذا تراجعت أسعار الحديد؟

شهدت أسعار حديد التسليح تراجعًا للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو، بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية في الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأعلنت شركة «حديد عز» صاحبة الحصة السوقية الأكبر، عن خفض أسعار الحديد لديها بقيمة 500 جنيه للطن، وذلك بعد أن خفضت الأسعار في أبريل الماضي بقيمة 830 جنيه للطن، ونحو 1000 جنيه في أواخر مايو الماضي، ليسجل السعر 17 ألف و670 جنيهًا للطن، بعدما تجاوز حاجز الـ20 ألف جنيه لأول مرة في تاريخه.

«حنفي»: تراجع الأسعار أمر طبيعي

وبحسب محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية، فإن تراجع الأسعار في يونيو يعد أمرًا طبيعيًا في ظل التراجع في أسعار الخامات وهدوء الطلب، موضحا لـ«الوطن» أن أغلب الخامات ومدخلات صناعة الصلب شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية على خلفية الإغلاقات في الصين ووجود فائض في المعروض بالأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، شهدت أسعار المدخلات بداية من خام الحديد وحتى البيليت والخردة تراجعًا ملحوظًا، وهبطت أسعار الخردة إلى 329 دولارًا للطن في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مقارنة بـ363 دولارًا للطن في الأسبوع السابق له، ونحو 413 دولارًا في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي.

وهبطت أسعار الخردة لمستويات قياسية بلغت 620 دولارًا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولارًا في تعاملات 22 أبريل.

كما واصلت أسعار خام الحديد تراجعها الكبير، إذ هبطت إلى 115 دولارًا للطن في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بعدما سجلت121 دولارًا للطن، وفي أبريل سجلت أسعار خام الحديد 154 دولارًا في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل.

تراجع أسعار البيليت

وتراجعت أسعار مربعات الصلب «البيليت» في نهاية الأسبوع الماضي لتتراوح بين 500 و580 دولارًا للطن، مقارنة بالأسبوع قبل الماضي إذ تراوحت بين 545 و640 دولارًا للطن.