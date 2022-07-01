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السيسي يؤكد متابعته لآراء المواطنين حول أعمال تطوير طريق الساحل الشمالي

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محمد أبوعمرة
04:43 م | الجمعة 01 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الأعمال الجارية حالياً لتطوير طريق الساحل الشمالي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائي، بما يشمل كل الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.

وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائماً لتشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.

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