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انتصار السيسي: المصريون ضربوا أعظم معاني الثبات في حماية الوطن خلال 30 يونيو

كتب:

شريف سليمان
11:15 ص | الخميس 30 يونيو 2022
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

احتفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت: «في مثل هذا اليوم منذ تسع سنوات، انحنى العالم احترامًا لإرادة الشعب المصري؛ الذي قال كلمته بصوت مسموع في جميع أنحاء البلاد، ليضرب أعظم معاني المثابرة والثبات في حماية الوطن والولاء والانتماء إليه بالقول والفعل».

ما زال الشعب المصري يواصل مواجهته للتحديات

وأضافت: «وفي هذه الذكرى الغالية لثورة يونيو المجيدة، ما زال الشعب المصري يواصل مواجهته للتحديات بمعدنه الأصيل الذي لا يصدأ، في كل ميادين البناء والتنمية، لصنع الأمل والمستقبل الآمن له وللأجيال القادمة. كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في سلام وأمن وأمان».

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