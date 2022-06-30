خالد الجندي: الرئيس السيسي حمل على عاتقه إعادة مصر لريادتها وصدارتها

هنأ الدكتور خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: «الله عز وجل منّ وكرم مصر ليس بالثورة فقط، ولكن أفرز من ثنايا الشعب الطيب الطاهر رجل حمل على عاتقه أن يعيد مصر لريادتها وصدارتها وفي مقدمة ركب الحضارة العالمية لتقود الدنيا بأسرها، الرئيس عبدالفتاح السيسي.. كل سنة وأنت طيب».

ثورة 30 يونيو ريمونتادا بمعنى الكلمة

وأضاف خالد الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، أن ثورة 30 يونيو في نظره بمثابة «ريمونتادا» بمعنى الكلمة، لافتا إلى أن الدولة عادت لوضعها ولحجمها ولريادتها بفضل ثورة 30 يونيو.

وروى «الجندي» موقفا طريفا مع أحد أفراد اللجان الشعبية التي كانت منتشرة في الشوارع بسبب الانفلات الأمني بعد 2011، قائلا: «كانت اللجان الشعبية كل 5 متر، شعب عبقري، وكان فيه لجنة فيها حسونة وشلاطة وشفة وكل واحد ماسك شومة أو ساطور، وكنت ساعتها شغال في قناة أزهري».

الشعب هو من قاد الثورة ورجع مصر

وتابع: «في أحد اللجان كان فيه واحد واخد بشلة في وشة قالي أيوة يا حضرت أنت رايح فين بالصلاة على النبي، فقولتله يا ابني رايح هنا في قناة أزهري، راح قالي أيوة يعني شغال إيه بالظبط؟ صنعتك إيه؟».

وواصل: «على قد ما كانت اللجان دي طريفة ومفيدة ولكنها كانت بديل لحين عودة المنظومة الأمنية، الشعب ده هو اللي قاد الثورة وحافظ على الأمن ورجع مصر».