ماهر فرغلي: الإخوان كانوا بيقولوا للناس أنهم هيستمروا في السلطة 500 سنة

قال ماهر فرغلي، الكاتب الصحفي والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان المسلمين ومع وصولهم إلى سدة الحكم في مصر سعوا بكل ما أوتوا من قوة للعمل على انهيار مفهوم الحدود الخاصة بالوطن، وإلغاء تلك القيمة بداخل المواطنين، «كانوا بيقولوا للناس أنهم هيستمروا في السلطة 500 سنة، وسعوا إلى أخونة الدولة».

فرغلي: الجماعة تدخلت في كل القطاعات بدون تمييز

وأضاف «فرغلي»، خلال استضافته ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجماعة تدخلت في كل القطاعات بدون تمييز، كما سعت للتوسع في كل المحافظات عبر أفرادهم المنتشرين حول الجمهورية، أما وعن المؤسسات الصغيرة، فقد عيَّنوا أفرادا لهم ليكونوا أعينهم في تلك المؤسسات، وبالقطاعات الحيوية للدولة.

فرغلي: الجماعة سعت إلى إنشاء ميليشيات كالحرس الثوري الإيراني

واستطرد: «الجماعة سعت إلى إنشاء ميليشيات كالحرس الثوري الإيراني، وبالفعل هما قابلوا ناس منهم علشان يكونوا داعمين ليهم في خطتهم تلك، والشعب المصري أدرك مدى عمالة الجماعة، وعندما أعلنوا عن مشروعهم النهضوي اكتشف المصريين أنه لا يوجد مشروع للنهضة من الأساس».

وأوضح أنه وفي حال فشل ثورة 30 يونيو 2013 فكانت لتهبط الموازنة العامة للدولة بمقدار 23%، كما كان ليؤدي ذلك إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق، مع إشعال حرب دينية وطائفية.

وتابع: «مشروع الجماعة لم يتوقف عند مصر وحدها، لكن سعت الجماعة إلى تفكيك الدولة المصرية والدول المحيطة بها عبر دعم الحركات المسلحة في مختلف الدول بالمنطقة العربية والأفريقية أيضا، كما كانوا يسعون لإشعال الحرب الطائفية داخل الوطن العربي».