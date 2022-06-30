ماهر فرغلي: لجان إلكترونية تابعة لـ«الإخوان» وراء شائعات اختفاء آمال ماهر

علق ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، على ظهور الفنانة والمطربة المصرية آمال ماهر، بعد تغيبها لمدة تطول عن عام؛ إذ طمأنت الشعب المصري على حالتها الصحية، وذكرت أن سبب تغيبها هو إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأنها ستعود قريبًا، مؤكدا أن هناك صفحات تابعة للجماعة الإرهابية هي السبب في الشائعات التي قالت إنها كانت مختفية وتعرضت للتعذيب، وذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي».

آمال ماهر كذبت كل الشائعات ضد الدولة المصرية

وأوضح «فرغلي»، أن الفيديو الذي بثته آمال ماهر، أكد كذب كل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية دائما ما تروج للشائعات التي تهدم الوطن؛ إذ أن منهجها هو التشكيك الدائم في إنجازات الدولة والبحث عن أي ثغرات من أجل نشر الشائعات، كما فعلوا مع الفنانة المذكورة؛ إذ أكدوا أنها تعرضت للاختفاء، وهناك شائعات بأنها قد تعرضت للاختطاف، لتظهر وترد على الشائعات كافة التي حامت حولها خلال الفترة الماضية.

العنف المنظم هو منهج جماعة الإخوان

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن ظهور المطربة آمال ماهر أحبط الشائعات التي كانت تُطلق من أبواق الجماعة الإرهابية الخائنة، مشيرا إلى أن العنف المنظم هو منهج الإخوان.