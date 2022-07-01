قيمة رسوم السحب من atm بعد عودة تطبيقها.. «اعرف هيتخصم منك كام»

بدأ اليوم تطبيق عودة رسوم السحب من atm، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري في كتابه الدوري، عدة قرارات جديدة يتم العمل بها بدءًا من شهر يوليو الجاري، بعد أن استمر إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي لمدة تزيد عن عام، منذ اللحظة الأولى لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن قيمة الرسوم التي يتم فرضها عليهم عند السحب من البنوك الأخرى، وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير رسوم السحب من atm التي حددها البنك المركزي المصري في قراراته الأخيرة، والتي جاء كالتالي:

قيمة رسوم السحب من atm

حدد البنك المركزي قيمة رسوم السحب من atm، والتي يتم فرضها على الأموال التي يتم سحبها من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، بحد أقصى للعملية الواحدة 5 جنيهات فقط، وتختلف قيمة الرسوم من بنك لآخر، كما حدد البنك المركزي رسوم الاستعلام عن الرصيد من atm أيضا لتكون قيمتها جنيه واحد فقط للعملية الواحدة.

وعن رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، فمنذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، حرص البنك المركزي المصري على فرض تداعيات جائحة فيروس كورونا لتجنب انتشارها بين المواطنين، فتم إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي حتى لا يحدث تكدس على ماكينات بعينها لمدة زمنية محددة.

البنك المركزي فرض الرسوم بعد انتهاء مهلة الإعفاء

واستمر البنك المركزي المصري في تجديد المهلة المحددة لإعفاء العملاء من رسوم السحب من البنوك الأخرى حتى يوم 30 يونيو 2022، ولكن بعد انتهاء المهلة المحددة، عاد البنك المركزي ليفرض الرسوم على السحب بداية من اليوم الأول من شهر يوليو الجاري.