خبير: إعفاء تحويلات المحافظ الإلكترونية.. و5 جنيهات رسوم السحب من ATM

قال بلال شعيب، خبير اقتصادي، إنّ البنك المركزي أصدر قرارًا في مارس 2020 ضمن الإجراءات التي اتخذها لمواجهة جائحة كورونا، منها التيسير على المواطنين في عمليات السحب بإعفائهم من بعض المصروفات والعمولات البنكية، وظلّ القرار مُفعلاً حتى يوم أمس الموافق 30 يونيو 2022.

اليوم الأول لتطبيق القرار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن» أنّ اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 هو اليوم الأول لتطبيق الإجراءات الجديدة، فلو أن هناك عميلاً لبنك مصر يسحب من ماكينة أي بنك آخر سيدفع 5 جنيهات، والحد الأقصى للسحب 4 آلاف جنيه بدلاً من 2500 جنيه.

وتابع الخبير الاقتصادي: «5 جنيهات ليست رقمًا كبيرًا مقارنة برفع الحد الأقصى للسحب في المرة الواحدة»، وأشار إلى أن البنك المركزي أصدر قرارًا مهمًا يتعلق بالتحويلات البنكية، فالأصل في الأمور أن العميل يسحب مبالغ مالية حتى يسدد قيمة معاملاته، لكن البنك المركزي دعم التعامل بالكاش عن طريق المحافظ الإلكترونية.

قرار مهم للبنك المركزي

وأردف: «قرارات المركزي دعمت الأشخاص الطبيعيين، وتم إعفاؤهم من العمليات التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية، فإذا كنا نستخدم تطبيقًا هاتفيًا أو الإنترنت البنكي لتحويل مبالغ مالية عبر الهاتف الشخصي لعميل آخر، فإنك ستكون مُعفى من المصروفات، فلو كنا محتاجين إلى سحب 4000 جنيه لتسديد المعاملات، يمكنك سداد هذا المبلغ عن طريق التحويل بين الحسابات».