معاملات مالية معفاة من الرسوم لعملاء البنوك.. «هتعملها ببلاش»

بالتزامن مع اليوم الموافق 1 من شهر يوليو من عام 2022، بدأ تطبيق العمل بعودة فرض الرسوم على السحب من ماكينات الـATM، وذلك بعد أن استمر الإعفاء منها لمدة تزيد على عام كامل، فمنذ تفشي جائحة كورونا، لجأ البنك المركزي إلى إصدار عدة قرارات كان أهمها الإعفاء من رسوم السحب من البنوك الأخرى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وحرص البنك على مد المهلة أكثر من مرة، حتى انتهت آخر مهلة نهاية يونيو الماضي.

وأصدر البنك المركزي عدة قرارات أخرى للتسهيل على المواطنين إجراء معاملاتهم المالية المختلفة، إذ ألغى الرسوم على عدد من المعاملات المالية، واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير ما هي تلك المعاملات التي تم إعفاء العملاء من الرسوم الخاص بها، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري في كتاب دوري له عبر الموقع الرسمي الخاص به، وجاءت كالتالي:

معاملات مالية معفاة من الرسوم المالية الخاصة

1- إعفاء العملاء من الأشخاص الطبيعيين فقط من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري، من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت، الموبايل البنكي، تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية».

2- يتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، دون دفع أي رسوم مالية مقابل ذلك.

3- إعفاء العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا من أي محفظة هاتف محمول إلى محفظة هاتف محمول آخر.

مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة

4- إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

5- إعفاء تجار القطاع الخاص من الرسوم والعمولات التي يتحملونها على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.