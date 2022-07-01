والدة نيرة أشرف تفجر مفاجآت بشأن طلب تعويض مليون جنيه ورسائل الفدية

عقب الحكم بإحالة أوراق محمد عادل، المتهم بقتل نيرة طالبة جامعة المنصورة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام عليه، أثيرت أقاويل حول طلب والدة نيرة أشرف، وأسرتها تعويضا قدرة مليون جنيه، من أسرة المتهم، عما أثاره لتشوية سمعة ابنتهم.

والدة نيرة أشرف تكشف حقيقة التعويض

مع انتشار الأحاديث عن طلب أسرة طالب جامعة المنصورة، تعويضا من أسرة المتهم بقتل ابنتهم، خرج والد والدة نيرة أشرف، ليؤكدا عبر «الوطن»، عدم صحة تلك الادعاءات، وأنهما لن يعوضعهما عن نجلتهما كنوز الدنيا، وطلبا الدعاء لابنتهما، وعدم تداول أي شائعات بشأن الراحلة.

والدة نيرة أشرف تستقبل رسائل غامضة

صرحت والدة نيرة أشرف، أنها تلقت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة رسائل من صفحات مجهولة، تعرض دفع فدية قدرها 5 ملايين جنيه، تم رفعها في رسائل لاحقة إلى 6 ثم 7 ملايين جنيه، لفك رقبة محمد عادل المتهم بقتل نيرة.

وأوضحت والدة طالبة جامعة المنصورة، أن هؤلاء الأشخاص المجهولين، كتبوا نصا، أن تلك المبالغ «فك رقبة ويفعلها الكثيرون وثوابه كبير»، قبل أن تعبر الأم المكلومة، عن غضبها واستيائها من تلك الرسائل، معلنة أنهم لن يقبلوا أي تعويض عن نجلتهم، وأنهم سيتلقوا عزائها يوم الأربعاء المقبل.