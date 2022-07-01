هنا ترقد «شهيدة العلم».. لوحة رخامية لقبر نيرة أشرف إهداء من أهالي الزقازيق

أهدى أهالى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أسرة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، التي قتلت على يد زميلها بالكلية قبل أيام، «شاهدا لقبرها» عبارة عن لوحة رخامية تحمل اسمها، ويعلوه آية قرآنية، واصفين إياها بـ«عروسة الجنة» و«شهيدة العلم».

لوحة رخامية لقبر نيرة أشرف

ودفن جثمان طالبة جامعة المنصورة، بمقابر خاصة بعائلة والدتها، في عزبة حمد بمدينة المحلة في محافظة الغربية، ووضعت اللوحة الرخامية المهداة، أمام قبرها، وقد جاء النص المكتوب عليه:

«بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) صدق الله العظيم.. عروسة الجنة.. شهيدة العلم نيرة أشرف.. إهداء من أهل مدينة الزقازيق».

ونقل الشاهد الرخامي عدة مواطنين من الزقازيق، إلى المحلة، حيث تم وضعه أمام المقبرة الخاصة بالنساء، وتم إبلاغ أسرة نيرة.

اعتراض أصحاب المقبرة على فتحها

يشار إلى أن أصحاب المقبرة، اعترضوا على فتح بوابة المقبرة، نظرا لأن ملكيتها تعود إلى «أشرف رمضان الجندى»، الذى تربطه صلة قرابة بالراحلة نيرة أشرف من جهة الأم، وتم التواصل مع أصحابها، لفتح بوابة المدفن، ووضع شاهد القبر عليه.

واقعة واقعة نيرة أشرف

يذكر أن نيرة أشرف، طالبة الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة، قتلت على يد زميلها بالكلية محمد عادل، بعدما سدد إليها بسلاح أبيض، 19 طعنة نافذة، قبل أن تفشل محاولات إنقاذها، وتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العمليات بمستشفى المنصورة الدولى.

وضبط المتهم، في الحال من قبل الأهالي، وتم تسليمه إلى الشرطة، التي حضرت إلى موقع الجريمة في الحال، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات المنصورة بالدائرة الثانية، عقب الواقعة بـ48 ساعة فقط، التي قررت في ثاني جلساتها إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وقد أعلنت أسرة نيرة تلقى العزاء يوم الأربعاء المقبل.