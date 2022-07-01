نادية الجندي تحيي الذكرى السنوية لوفاة عزت أبو عوف: أقرب الناس ليا

أحيت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الفنان عزت أبو عوف.

ونشرت نادية الجندي صورة تجمعها بالفنان الراحل عزت أبو عوف، وعلقت عليها قائلة: «اليوم ذكرى وفاة الفنان والصديق العزيز عزت أبو عوف كان من أقرب الناس ليا في الوسط الفني واشتغلنا مع بعض سينما وتليفزيون كان إنسان راقي وفنان جميل الله يرحمه يا رب».

الذكري السنوية لوفاة الفنان عزت أبو عوف

وتحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الفنان عزت أبو عوف، والذي توفي في مثل هذا اليوم 1 يوليو عام 2019، بعد صراعه مع المرض ونقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات قبل وفاته، بسبب معاناته من مشاكل في الكبد والقلب، عن عمر ناهز الـ71 عامًا.

وأحيت المخرجة مريم أبوعوف، الذكرى الثالثة لوفاة والدها الراحل الفنان القدير عزت أبوعرف، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت مريم أبو عوف، صورة تجمع والدها بشقيقته الفنانة الراحلة مها أبو عوف، وعلقت على الصورة قائلة: «الذكرى السنوية الثالثة لأبويا العزيز عزت أبو عوف، 3 سنوات بدونك يا بابا، إنت الآن معك توأم روحك».