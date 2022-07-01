ابنة الفنان عزت أبو عوف تحيي ذكرى وفاته الثالثة بصورة تجمعه بشقيقته

أحيت المخرجة مريم أبوعوف، الذكرى الثالثة لوفاة والدها الراحل الفنان القدير عزت أبوعرف، معبرة عن افتقادها له، وذلك من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

مريم أبو عوف تحيي ذكرى وفاة والدها

ونشرت مريم أبو عوف، صورة تجمعه بوالدها بشقيقته الفنانة الراحلة مها أبو عوف، وعلقت على الصورة قائلة: «الذكرى السنوية الثالثة لأبويا العزيز عزت أبو عوف، 3 سنوات بدونك يا بابا، أنت الآن معك توأم روحك».

وفاة الفنان عزت أبو عوف في 2019

يذكر أن الفنان عزت أبو عوف، توفى في مثل هذا اليوم 1 يوليو عام 2019، بعد صراعه مع المرض ونقلة إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات قبل وفاته، بسبب معاناته من مشاكل في الكبد والقلب، عن عمر يناهز الـ71 عامًا.

أبرز أعمال عزت أبوعوف

وترك عزت أبو عوف، وراءه إرثًا عظيمًا من الأعمال التي يعشقها جمهوره، خاصة الكوميدية منها، من أبرزها: «آيس كريم في جليم، كشف المستور، بخيت وعديلة، حرب الفراولة، طيور الظلام، امرأة هزت عرش مصر، ليلة ساخنة، حسن اللول، حسن ومرقص، بنات وسط البلد، السفارة في العمارة، ما تيجي نرقص، مطب صناعي، واحد من الناس، بوبوس، لا تراجع ولا استسلام وعمرو سلمى، وغيرها من الأعمال».

آخر أعمال عزت أبوعوف

وكان آخر أعماله مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني، الذي عرض عام 2018 قبل رحيله، وهو من بطولة أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، محمد عادل، ميرهان حسين، عمر الشناوي، محمود متولي، وغيرهم من الفنانين.

كما لحقت به شقيقته الفنانة مها أبو عوف بداية هذا العام في يناير 2022 إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد، بعد معاناتها من مرض السرطان وعلاجها منه لفترة قبل وفاتها.