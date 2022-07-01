الصحة: حفلة للمثليين وراء انتشار جدري القرود في العالم.. ومصر خالية من المرض

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن فيروس جدري القرود لا يشكل أي تهديد وموجود منذ الخمسينيات وتم التعرف عليه، لافتا إلى أنه يصيب القرود ولا يشكل تهديدا على الإنسان، وانتشر من خلال فئة المثليين الجنسيين في إسبانيا، ولدينا ما يقرب من 800 جهاز تشخيص للفيروس لضبط أي انتشار له، بالإضافة لتوزيع لوائح استرشادية على جميع مديريات الصحة لمتابعة أحدث أعراض الفيروس في حال رصدها.

تحديد سعر العمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة

وأوضح عبد الغفار، أن الوضع في مصر آمن جدا بشأن فيروس جدري الجرود ولا داعي للقلق، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح للوزارة بتحديد سعر العمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة لأنها عملية تراضٍ بين المريض والمستشفى.

وأضاف خالد عبد الغفار خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن التوسع في خدمات التأمين الصحي وأمانة المراكز سيضبط أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، ويخلق نوعا من المنافسة.

تطعيم 7 ملايين مواطن من خلال حملة طرق الأبواب

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن أنه جرى تطعيم 7 ملايين مواطن من خلال حملة طرق الأبواب، مشيرا إلى أن من تصور أنه تلقى جرعة واحدة من اللقاح ومر عليه 9 أشهر أنه آمن فهو مخطئ وعليه الإسراع في تناول الجرعة الثانية.