عيد الأضحى في مرسى مطروح.. 140 ساحة للصلاة وطوارئ بـ«الصحة» و«الزراعة»

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتضافر كافة الجهود مع الاستعداد المكثف ورفع درجة التأهب بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية المعنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والمتابعة المستمرة مع غرفة عمليات الرئيسية بالمحافظة، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة طوال أيام العيد، من خلال إذاعة مطروح ووسائل الإعلان المختلفة، والتعريف بها للتيسير على المواطنين، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسته وبحضور رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، للوقوف على استعدادت عيد الأضحى المبارك.

84 مسجدا و56 ساحة لصلاة عيد الأضحى

وأعلنت مديرية أوقاف مطروح، اليوم، خلال الاجتماع، عن خطتها لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك في 84 مسجدا و56 ساحة مسجد كبير على مستوى مدن ومراكز المحافظة، على أن يكون بكل ساحة مسجد إمام وخطيب أساسي وآخر احتياطي، مع تكثيف المرور على المساجد.

وتكثف مديرية التموين جهودها مع شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضا متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق ومراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية، ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة عمليات المحافظة لحل أي شكاوى للمواطنين، بجانب استعداد مديرية الطب البيطري بتجهيز المجازر وتواجد الأطباء البيطريين خلال العيد، إلى جانب دورها في حملات الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم.

توزيع 15 عجلا على الأكثر احتياجا بمطروح

وأعدت مديرية التضامن في مرسى مطروح، خطتها خلال تلك الفترة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للتيسير على المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، لتوفير اللحوم واحتياجاتهم.

وتستهدف الخطة توزيع عدد 15 رأس من العجول على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، بالإضافة إلى صرف مبلغ 380 ألف جنيه منحة عيد الأضحى لعدد 245 أسرة بواقع 1550 جنيه لكل أسرة من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم للدعم وإدخال الفرحة عليهم خلال فترة العيد.

رفع درجة الاستعداد في «صحة مطروح»

وفي هذا السياق، أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة، خطتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك بشأن التأكيد على تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي حالات طارئة مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة على مشاركة المديرية مع الحملات التي ستنفذ خلال العيد للتأكد من سلامة المواد الغذائية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتواجد السيارات بالمناطق شديدة الذروة وساحات الصلاة.

الزراعة توفر أضاحي بالقسط

كما وفرت مديرية الزراعة 700 رأس أضحية بالتقسيط على 12 شهرا للموظفين، بالتنسيق مع الجمعية المركزية، على أن يكون سعر الكيلو 100 جنيه للقائم بالتقسيط و95 جنيها للفوري، وكذلك تشكيل لجنة للمرور على الأراضي الزراعية خلال العيد لمنع التعديات عليها.