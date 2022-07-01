اختفاء أسرة من 5 أفراد في بأسيوط.. أم وأبناؤها الأربعة «فص ملح ودابوا»

تغيبت أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، أم وأبنائها، من قرية عرب الشيخ التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، وتم تحرير محضر بتغيبهم وجار بحث ملابسات الواقعة.

إخطار مديرية أمن أسيوط

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقي إخطارا من العقيد محمد عصامي مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بقورود بلاغ عن تغيب أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد لام تدعى «شيماء ع»، ربة منزل وأبنائها.

والد الأم: اختفوا يوم الأربعاء وهواتفهم مغلقة

وقال عبدالمحسن عبدالله سالم، والد الام وجد الأبناء، أن ابنته الشيماء اتجهت من قرية عرب الشيخ عون الله بالقوصية لمدينة أسيوط مع أبنائها لإجراء كشف عند أحد الأطباء صباح يوم الأربعاء الماضي، والساعة الواحدة ظهرا تم إغلاق الهواتف المحمول مع ابنته الشيماء وأحفاده، حيث كان يوجد معهم ثلاثة هواتف محمولة.

بلاغ مباحث القوصية

وأكد عبدالمحسن عبد الله، أن مباحث القوصية لم تدخر جهدا موضحا أن مباحث القوصية على تواصل معه بشكل دائم للمتابعة، مناشدا مباحث مديرية أمن أسيوط بضرورة تكثيف البحث ومراجعة كاميرات المراقبة لكشف الحقيقة وعودة الأسرة

تشكيل فريق بحث جنائي

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط مباحث القسم وجار كشف ملابسات الواقعة وأسبابها تم تحرير محضر بواقعة الاختفاء وجار العرض علي النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.