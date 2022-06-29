اختفاء ربة منزل في ظروف غامضة بالمحلة: «راحت تشتري عيش ومرجعتش»

تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، من جهودها لكشف غموض اختفاء ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، بقرية شبرا بابل في مركز المحلة الكبرى، منذ 5 أيام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

إخطار بتغيب ربة منزل

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام عوض، مأمور مركز المحلة، بتغيب ربة منزل عن منزلها، وتدعى «فاطمة ع ق»، 25 عاما، وذلك في ظروف غامضة.

وأكد والد ربة المنزل المتغيبة في المحضر الذي يحمل رقم 7256 إداري مركز المحلة، أن ابنته مختفية منذ الخميس الماضي، ومتغيبة عن منزلها في ظروف غامضة تاركة طفل وطفلة، وتم التواصل مع جميع الأقارب وليست متواجدة لديهم.

جهود مكثفة للبحث عن ربة المنزل

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض اختفاء ربة المنزل، وتم تشكيل فريق بحث يشرف عليه اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، ويقوده الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، للبحث عنها وتحديد سبب الاختفاء، والعمل على عودتها لأسرتها.

وقال «ع. ق» والد ربة المنزل، إنها غادرت المنزل لشراء «عيش» ولم تعد، وليس معها هاتف محمول، ولديها طفلين وهما «يوسف» 6 سنوات، و«منة» 3 سنوات.