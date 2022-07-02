زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة «هرمزجان» في إيران

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، جنوبي إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فيما شعر به بعض سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما لم ترد أي تقارير بوقوع أضرار.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الزلزال كان بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب ضواحي ميناء خمير بمحافظة «هرمزجان» جنوبي البلاد.

وأوضح مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال «المركز الوطني للأرصاد» الإماراتي، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة، سجلت زلزالا بقوة 6.3 درجة جنوبي إيران، الساعة 01:32 .

الإمارات: الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة

وأضاف المركز الإماراتي، في حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير «تويتر»، إن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الإمارات، وليس له تأثير.

مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض 26.78 والطول 55.30 درجة

وأشار مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، في تقرير، إلى أن الزلزال وقع في الساعة الثانية ودقيقتين و 7 ثوان من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي، مضيفا أن الزلزال وقع في عمق 10 كيلو متر وكان مركزه عند التقاء خطي العرض 26.78 والطول 55.30 درجة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وفي 15 يونيو الماضي، ضربت 3 زلازل قبالة جزيرة «كيش» الإيرانية، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.