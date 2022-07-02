فيراري تفتح الطريق أمام شركات السيارات «السوبر كار» في مصر

منذ أيام معدودة، أعلنت شركة فيراري العلامة الإيطالية العريقة افتتاح أول صالة عرض ومركز صيانة معتمد في مصر مع توكيلها الرسمي الجديد شركة «عز العرب»، وأُقيم المؤتمر الرسمي للإعلان عن تواجد فيراري في مصر يوم الإثنين الماضي 27 يونيو بصالة عرض فيراري.

مركز خدمة متكامل في مصر

وحضر الحفل الذي أقيم بصالة عرض فيراري مع وكيلها الجديد، ميكيلي كوميلي - رئيس فيراري جنوب أوروبا، حيث قال: «يعد التواجد الرسمي لفيراري في مصر بالإضافة إلى وجود مركز خدمة متكامل خطوة مهمة لتعزيز شبكتنا وإرضاء عملائنا، ونحن نتطلع إلى أن توفر الشراكة مع مجموعة عز العرب تجربة فيراري الأكثر حصرية، والفريدة من نوعها لعملاء وعشاق علامتنا التجارية بمصر».

افتتاح صالة العرض الأولى

وافتتحت فيراري صالة العرض الأولى مع وكيلها الجديد في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 574 متر مربع، ويشمل مركز خدمة يتكون من ثلاث باكيات للخدمة، مع مكان مخصص لإصلاحات السيارات الكهربائية والهجينة، ومنطقة استقبال مخصصة للخدمة، ومخزن لقطع الغيار.

كما يضم أيضًا صالة عرض تتسع لخمس سيارات، واستراحة فاخرة لاستقبال العملاء، و8 أماكن مخصصة لانتظار السيارات، إلى جانب منطقة خارجية مخصصة لإقامة الفاعليات والمناسبات.

فيراري تمهد الطريق لشركات أخرى

وبهذا الصرح العظيم التي أقامته فيراري في مصر وتواجدها بشكل رسمي مع وكيل قوي، تفتح الطريق أمام شركات أخرى سوبر كار لدخولها السوق المصري بشكل رسمي مثل فيراري، حيث علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة حصول رجل الأعمال "كريم نجار" ممثل مجموعة فولكس فاجن في مصر، على توكيل لامبورجيني، وسيتم الإعلان عن حصوله على توكيل لامبورجيني في وقت لاحق من العام القادم.

يُذكر أن فيراري قد أطلقت رسميًا طراز روما في مصر أثناء الإعلان عن إفتتاح صالة العرض الأولى لها في مصر، في حضور عدد من الصحفيين وإدارة شركة عز العرب الوكيل الحصري للعلامة الإيطالية ومستر ميكيلي كوميلي رئيس فيراري جنوب أوروبا.