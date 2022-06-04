أرخص السيارات في سوق المستعملة.. موديل 2005 تبدأ من 25 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعًا في الأسعار، بسبب موجة التضخم المالي التى يشهدها العالم، وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات المستعملة زادت بين 10 آلاف و20 ألف جنيه.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أرخص أنواع السيارات في سوق السيارات المستعملة.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

جيلي فروتة 2005

متوسط سعر السيارة في السوق 26 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق 24 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق 29 ألف جنيه.

لادا 2107 1994

متوسط سعر السوق 27 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق 25 ألف جنيه.

أعلى سعر للسوق29 ألف جنيه.

لادا 2105 1994

متوسط سعر السوق 27 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق 24 ألف جنيه.

أعلى سعر للسوق 30 ألف جنيه.

أسعار السيارات في السوق

فيات 128 1999

متوسط سعر السوق 27 ألف جنيه.

أقل سعر للسوق 26 ألف جنيه.

أعلى سعر للسوق 30 ألف جنيه.

أرخص السيارات المستعملة

سوزوكي ماروتي 1997

متوسط سعر السوق 28 ألف جنيه.

أقل سعر للسوق 25 ألف جنيه.

أعلى سعر للسوق 32 ألف جنيه.

لادا 2107 1991

متوسط سعر السوق 29 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق 24 ألف جنيه.

أعلى سعر للسوق 31 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي 1995

متوسط سعر السوق 29 ألف جنيه.

أقل سعر للسوق 24 ألف جنيه.

أعلى سعر للسوق 31 ألف جنيه.

سيتروين Ax 1995

متوسط سعر السوق 29 ألف جنيه.

أقل سعر السوق 28 ألف جنيه.

أعلى سعر للسوق 31 ألف جنيه.

لادا 2107 2003

متوسط سعر السوق 29 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق 24 ألف جنيه.

أعلى سعر بالسوق 38 ألف جنيه.

سيات إبيزا 1992

متوسط اسعار السوق 30 ألف جنيه.

أقل سعر للسوق 28 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق 31 ألف جنيه.

لادا 2105 1995

متوسط سعر السوق 30 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق 26 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق 33 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتى 1998

متوسط سعر السوق 30 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق 28 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق 31 ألف جنيه.

فيات شاهين 1994

متوسط سعر السوق 31 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق 29 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق 34 ألف جنيه.