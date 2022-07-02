مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الإفريقية للتقييس ARSO من 2022 لـ2025  

نجحت مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في الفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الإفريقية للتقييس ARSO للفترة من 2022- 2025 في الانتخابات التي تم إجراؤها خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة والتي استضافتها العاصمة الكاميرونية ياوندي تحت شعار «المواصفات التي نريدها» -أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: «دور التقييس وتقييم المطابقة خلال رحلة مدتها 41 عاما».

لمصر مكانة ريادية في مجال المواصفات والجودة

وصرح الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن إعادة انتخاب الهيئة كممثل للدولة المصرية في عضوية مجلس إدارة المنظمة الإفريقية للتقييس، والذي شغلته لعدة فترات سابقة آخرها الفترة من 2019-2022 يعكس مكانة مصر الريادية في مجال المواصفات والجودة على مستوى القارة السمراء، مشيرا إلى أن الهيئة ستواصل التعاون مع جميع الدول الإفريقية في مجال إصدار المواصفات الإفريقية الموحدة والمشاركة بفعالية في اللجان الفنية وكل الأنشطة المتعلقة بالمواصفات وتقييم المطابقة.

ومن ناحية أخرى عقد رئيس هيئة المواصفات والجودة عددا من الاجتماعات مع رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المشاركين في اجتماعات الجمعية العمومية رقم 28 لمنظمة الارسو لبحث سبل التعاون بين الجانبين، شملت منظمة الايزو وASTM وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GSO ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC.