تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات.. 140 درجة حد أدنى

يبحث كثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021/2022، على مؤشر البحث جوجل عن تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات محافظة الجيزة، وذلك بعد اعتماده رسميا من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وذلك لراغبتهم في الالتحاق بالثانوي التجاري.

تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات كالتالي:-

- 190 درجة لمدارس إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات بجنوب الجيزة.

- 190 درجة لمدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية، والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات.

- 190 درجة لمدرسة الأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة.

- 180 درجة لمدرسة منشأة القناطر التجارية المشتركة.

- 180 درجة لمدرسة مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين.

- 180 درجة لمدرسة العياط التجارية المشتركة.

- 180 درجة لمدرسة القطوري التجارية المشتركة بمركز العياط.

- 180 درجة لمدرسة الشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية.

- 180 درجة لمدرسة أطفيح التجارية المشتركة.

- 180 درجة لمدرسةالقبابات التجارية المشتركة.

- 180 درجة لمدرسة البرمبل التجارية بأطفيح.

- 180 درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة.

- 140 درجة لمدرسة الباويطي التجارية المشتركة بالواحات البحرية.

- 180 درجة لمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة.

- 180 درجة لمدرسة الصف الفنية المتقدمة بالصف.

تنسيق الدبلوم الصناعي 2022

- 200 درجة للميدان الصناعية بنات للعام و195 للمهني و200 درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات.

- 210 درجة لأحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات.

- 185 درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر.

- 190 درجة لمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات للعام و185 درجة للمهني.

- 185 درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوية الصناعية بنات بالعياط.

تنسيق الصناعي الثلاث سنوات لمدارس الجمهورية.

- 175 درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط.

- 185 درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري والصف الثانوية الصناعية بنات.

- 180 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة بمركز الصف.

- 185 درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية والقبابات الثانوية الصناعية.

- 170 درجة لمدارس الباويطى والمناجم الثانوية الصناعية بنين بمركز الواحات البحرية وجميعهم بنظام الثلاث سنوات.