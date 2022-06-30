تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات.. 140 درجة حد أدنى
كتب:
أميرة فكري
03:30 م | الخميس 30 يونيو 2022
صورة أرشيفية
يبحث كثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021/2022، على مؤشر البحث جوجل عن تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات محافظة الجيزة، وذلك بعد اعتماده رسميا من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وذلك لراغبتهم في الالتحاق بالثانوي التجاري.
تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات
وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات كالتالي:-
- 190 درجة لمدارس إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات بجنوب الجيزة.
- 190 درجة لمدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية، والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات.
- 190 درجة لمدرسة الأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة.
- 180 درجة لمدرسة منشأة القناطر التجارية المشتركة.
- 180 درجة لمدرسة مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين.
- 180 درجة لمدرسة العياط التجارية المشتركة.
- 180 درجة لمدرسة القطوري التجارية المشتركة بمركز العياط.
- 180 درجة لمدرسة الشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية.
- 180 درجة لمدرسة أطفيح التجارية المشتركة.
- 180 درجة لمدرسةالقبابات التجارية المشتركة.
- 180 درجة لمدرسة البرمبل التجارية بأطفيح.
- 180 درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة.
- 140 درجة لمدرسة الباويطي التجارية المشتركة بالواحات البحرية.
- 180 درجة لمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة.
- 180 درجة لمدرسة الصف الفنية المتقدمة بالصف.
تنسيق الدبلوم الصناعي 2022
- 200 درجة للميدان الصناعية بنات للعام و195 للمهني و200 درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات.
- 210 درجة لأحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات.
- 185 درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر.
- 190 درجة لمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات للعام و185 درجة للمهني.
- 185 درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوية الصناعية بنات بالعياط.
تنسيق الصناعي الثلاث سنوات لمدارس الجمهورية.
- 175 درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط.
- 185 درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري والصف الثانوية الصناعية بنات.
- 180 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة بمركز الصف.
- 185 درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية والقبابات الثانوية الصناعية.
- 170 درجة لمدارس الباويطى والمناجم الثانوية الصناعية بنين بمركز الواحات البحرية وجميعهم بنظام الثلاث سنوات.