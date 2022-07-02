 المجلة الدولية لـ «بيطري القاهرة» الرابعة عالميًا وفقًا لـ «سكوبس»

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقدم ترتيب المجلة الدولية لكلية الطب البيطري؛ بقائمة الدوريات العالمية لمجال الطب البيطري وفقًا للتقرير السنوي لقاعدة بيانات سكوبس عن عام 2021 حيث حصلت المجلة على Cite Score مقداره 6.8 لتأتي في المرتبة الرابعة عالميًا من بين 183 مجلة عالمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المجلة تقدمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث حصلت على Cite Score مقداره 4.8 عام 2020 وحصلت على Cite Score مقداره 6.8 في عام 2021 وفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات سكوبس، مشيرًا إلى أن المجلة تم إدراجها في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة ومنها: «Web of Science وScopus وPubMed Central (PMC)».

الخشت: المجلة تتقدم بشكل كبير خلال السنوات الماضية

وذكر الدكتور محمد الخشت، أن المجلة تصدر بالتعاون مع الناشر الدولي Taylor and Francis، وتهدف إلى نشر الأبحاث العلمية والمقالات المرجعية في مجال الطب البيطري، كما تقوم مؤشرات النشر والاستشهادات بالاستشهاد ببحوثها دوليًا.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لهيئة تحرير المجلة والتي تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقيادة عميدة الكلية الدكتورة إيمان بكر، و رئيس التحرير دكتور حسين على حسين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ، والمدير التنفيذي دكتور خالد عبد العزيز، وهيئة التحرير دكتور خالد أبو السعود، ودكتورة داليا أنور، ودكتورة هالة زاهر. وأعرب دكتور محمد الخشت عن سعادته لنجاح فريق العمل في تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع وتطوير قواعد ومعايير النشر الدولي بالمجلة والالتزام بفرز البحوث واختيار أعلاها التزاما بمعايير الجدة والابتكار والجودة والصرامة المنهجية.

إيمان بكر: المجلة تستقبل أبحاث من جميع أنحاء العالم

من جانبها قالت الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري، إن المجلة تستقبل أبحاث من جميع أنحاء العالم في مجال الطب البيطري حيث تم نشر أبحاث من دول وقارات مختلفة مثل كندا، وأمريكا، وأوروبا، وآسيا- وأفريقيا حيث بلغت نسبة قبول الأبحاث نحو 15-20% وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة. وأشارت عميدة الكلية، أن تحكيم الأبحاث والمقالات العلمية يتم وفقًا لحداثة فكرة البحث وما يقدمه من جديد في مجال الطب البيطري وذلك من خلال محكمين عالميين لهم H index عال.

وذكرت عميدة الكلية، أن المجلة أنشئت عام 2013، ثم اعتمدت في قاعدة بيانات سكوبس فبراير 2020، وكان موقعها سنة 2020 الرابع عشر من 183 مجلة، حتى وصلت إلى المرتبة الرابعة على مستوى الدوريات العالمية لمجال الطب البيطري وفقًا للتقرير السنوي لقاعدة بيانات سكوبس عن عام 2021.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمجلات العلمية المصنفة ضمن أفضل المجلات العلمية على مستوي العالم، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن يكون للمجلات التي تصدر عنها شأن كبير على المستوي العالمي من حيث معادل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، والسير بخطى كبيرة نحو العالمية، والمساهمة في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، وتسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين من خلال عقد اتفاقيات وتحالفات مع كبرى الجامعات العالمية ودور النشر.