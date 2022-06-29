غلق كلي لمحور صفط اللبن بالاتجاه القادم إلى جامعة القاهرة فجر الخميس

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق -الخط الثالث- المرحلة الثالثة، ستنفذ الشركة المنفذة للأعمال، تركيب عدد 1 «كمرة» معدنية (كمرحلة أولى) أعلى (كوبرى ثروت- خط السكة الحديد)، بالاتجاه القادم من الطريق الدائري اتجاه جامعة القاهرة وشارع السودان.

غلق كلي لمحور صفط اللبن

ولفتت إلى أنه يستلزم غلق كلي لمحور صفط اللبن، أمام حركة المرور بالموقع المشار إليه لمدة 20 دقيقة فقط، وذلك صباح الخميس الموافق 30/6/2022، على أن تبدأ الأعمال اعتبارا من الساعة 3:30 صباحا، وتنتهى 3:50 صباحاً فقط.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة، التحويلة المرورية المؤقتة التالية، لتسهيل حركة المرور خلال الأعمال وهي كالآتي:

- حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى وترغب بالسير اتجاه مناطق جامعة القاهرة وشارع الملك فيصل، تقوم بالنزول من المنزل (المجاور لمستشفى بولاق الدكرور العام) المؤدي لمناطق صفط اللبن من الأسفل.

- ثم الدوران للخلف والعودة بشارع التحرير «صفط اللبن من الداخل» ثم الدخول يسارا اتجاه شارع العشرين، وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

تحويلات المرور

- فيما يخص حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه جامعة القاهرة، يتم استكمال السير بشارع الملك فيصل، والصعود أعلى كوبرى الملك فيصل، والسير اتجاه المنزل المؤدي إلى شارع السودان، وصولاً إلى مناطق شارع ثروت وجامعة القاهرة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي حى بولاق الدكرور، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والشركة المنفذة للأعمال، باتخاذ ما يلزم نحو تيسير حركة المرور ومنع التكدسات بمحيط الأعمال.

وبناءا عليه، نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات، والطواحين الضوئية اللازمة، بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق لإرشاد المركبات بالاتجاهات الجديدة.