«صباح الخير يا مصر» يجري جولة بقلعة صلاح الدين الأيوبي (فيديو)

أجرى برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، جولة في المتحف الخاص بقلعة صلاح الدين الأيوبي بصحبة عدد من الأطفال، ضمن الفقرة الأسبوعية للبرنامج التي تذاع في يوم السبت من كل أسبوع، وتستهدف استطلاع أراء الأطفال واصطحابهم لزيارة أماكن مختلفة تعبر عن عمق التاريخ المصري.

يكاد التاريخ ينطق مع كل خطوة يخطوها الزائرون

تعتبر قلعة صلاح الدين الأيوبي واحدة من أهم الأماكن السياحية والقلاع في مصر، ومكانها فوق جبل المقطم في القاهرة، حيث يكاد التاريخ أن ينطق هناك مع كل خطوة يخطوها الزائرون والسياح بالقرب من أسوارها، ففيها متاحف ومساجد وقصر الجوهرة.

الأطفال اكتسبوا قدرا كبيرا من المعلومات عنها

وأكد الأطفال إعجابهم الشديد بالتحفة المعمارية المصرية الخالدة في التاريخ، مشيرين إلى أنهم اكتسبوا قدرا كبيرا من المعلومات عنها، كما استفادوا من الألعاب واستمتعوا بها على حد سواء.

اصطحاب الأطفال في جولة بمسجد محمد علي

وقالت جودي، إنها سعيدة بهذه الجولة، بالإضافة إلى أنها قرأت بعض المعلومات عن قلعة صلاح الدين، ومنها أن بها الكثير من المتاحف والمساجد، حيث تم اصطحاب الأطفال في جولة بمسجد محمد علي الذي يتميز بمعماره الرائع.