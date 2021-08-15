وزيرة الثقافة من افتتاح مهرجان القلعة: التذكرة بـ20 جنيه «صور»

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، في دورته الـ29، التي تقام بمحطة القلعة، بعد توقف المهرجان في دورة العام الماضي بسبب كورونا.

وحضر حفل الافتتاح، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وقيادات وزارة الثقافة، وعدد من الشخصيات العامة.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن الدولة تعيد مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقى والغناء، بعد غياب بسبب ظروف جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مهرجان القلعة من أعرق المحافل الدولية التي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، الذي يعود مجددا، ليؤكد إصرار الدولة على تجاوز التحديات، مشيرة إلى أن دور المهرجان وقيمته الفنية كأحد أذرع قوى مصر الناعمة في مواجهة الفكر المتطرف.

وأشارت إلى المهرجان على مدار تاريخه، ضمت فعالياته إبداعات لمواكبة من نجوم الفنون، كما أتاح الفرصة للمواهب والفرق الواعدة، في تحقيق أحلامها، ولقاء الجمهور في أحد أهم بقاع القاهرة العريقة.

عبد الدايم: المهرجان موجه للأسرة المصرية.. ونطبق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وأشادت وزيرة الثقافة، بالمشاركات الفنية في هذه الدورة، وخصت بالذكر العازف مدحت ممدوح، مؤكدة أن المهرجان يشهد مشاركات مميزة هذا العام، لافتة إلى تميز المهرجان من بدايته، بفلسفته بأنه يقدم للأسرة المصرية، لذلك يقدم بسعر رمزي 20 جنيها، كما أن المهرجان يقام هذا العام، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ضد كورونا، وأتمنى أن يساعدنا الجمهور في ذلك.

وتوجهت عبدالدايم بالشكر إلى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، التي وصفته بـ«الشريك الاستراتيجي للنجاح»، على تعاونه الدائم لإنجاح المهرجان، وإلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على نجاح الفعاليات الجماهيرية لوزارة الثقافة.