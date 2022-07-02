تعرف على فضل صيام يوم عرفة.. يكفر ذنوب عامين

تساءل العديد من المسلمين مع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة واقتراب أيام عيد الأضحى المبارك عن فضل صيام يوم عرفة، وعن حكم صيامه، رغبة منهم في التقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، والانتفاع بفضل يوم عرفه المبارك، سنة عن رسول الله «صل الله عليه وسلم».

فضل صيام يوم عرفة

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن فضل صيام يوم عرفة قائلة إنَّ ليوم عرفة فضل عظيم، إذ أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله، وقد وردت العديد من الأحاديث التي تبين فضل هذا اليوم المبارك، فعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَه».

مداومة الرسول على صيام يوم عرفة

وأضافت دار الإفتاء أنَّه قد ثبت عن الرسول «صل الله عليه وسلم» مداومته على صيام الأيام التسع من ذي الحجة ويوم عرفة المبارك مما يوحي بمدى فضل صيام يوم عرفة وأيام ذي الحجة المباركة، فقد روى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صل الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاة».

حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج

وقالت دار الإفتاء المصرية إنَّ صوم يوم عرفة المبارك مستحب لغير الحاج، ويكره صيامه للحاج إن كان يضعفه الصومُ عن الوقوف والدعاء، وذلك لأن صوم يوم عرفة يوجد في غير هذه السنة، وبالتالي يستطيع المسلم الانتفاع بفضل صيام يوم عرفة في الأعوام المقبلة.

وذلك كما جاء في «تحفة الفقهاء» (1/ 343): [وَأما صَوْم يَوْم عَرَفَة فِي حق الْحَاج: فَإِن كَانَ يُضعفهُ عَن الْوُقُوف بِعَرَفَة ويخل بالدعوات فَإِن الْمُسْتَحبَّ لَهُ أَن يتْرك الصَّوْم؛ لِأَن صَوْم يَوْم عَرَفَة يُوجد فِي غير هَذِه السَّنة، فَأَما الْوُقُوف بِعَرَفَة فَيكون فِي حق عَامَّة النَّاس فِي سنة وَاحِدَة، وَأما إِذا كَانَ لَا يُخَالف الضعْف فَلَا بَأْس بِهِ، وَأما فِي حق غير الْحَاج فَهُوَ مُسْتَحبٌّ؛ لِأَن لَهُ فَضِيلَة على عَامَّة الْأَيَّام] اهـ.

موعد يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك

ويقترب موعد عيد الأضحى المبارك 1443هـ الذي يأتي في العاشر من ذي الحجة الموافق السبـت 9 يوليو 2022، وذلك بعدما أعلنت السعودية أن وقفة عرفة ستكون يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، لتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للمواطنين في مصر بدءًا من يوم الجمعة الذي يوافق وقفة عيد الأضحى، ويبدأ العيد بعدها لمدة 4 أيام، تنتهي يوم الثلاثاء 12 يوليو.