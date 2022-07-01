قبل حلوله.. تعرّف على دعاء يوم عرفة مستجاب ولا يُرد وفقًا للسنة النبوية

أيام قليلة ويبدأ يوم عرفة، وهو خير يوم في العام وله فضل كبير، ومع اقترابه يبحث الكثيرون عن دعاء يوم عرفة مستجاب ولا يُرد، انطلاقًا من حرصهم الشديد على الفوز بثواب هذا اليوم كاملاً، واستغلاله في أن يسألوا الله كل ما يريدونه، لا سيما الحجاج على جبل عرفات.

دعاء يوم عرفة مستجاب ولا يُرد

وهناك أكثر من دعاء يوم عرفة مستجاب ولا يرد، سبق أن أشارت دار الإفتاء إليه، ومن أهم تلك الأدعية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رُوي عنه أنه قال: «خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن دعاء يوم عرفة مستجاب ولا يُرد ولا توجد له صيغة محددة، ومن الأدعية المستحبة في هذا اليوم الكريم: «اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

أدعية يمكن ترديدها في يوم عرفة

أما عن دعاء يوم عرفة مستجاب ولا يُرد، فمن الأدعية التي يمكن ترديدها هو الدعاء التالي: «يا رب يا قادر على كل شيء، يا رب المعجزات، حقق لي حلمي وأسعد قلبي، يا رب لا يغير القضاء إلا الدعاء، وإني أرجوك وأدعوك وأتوسل إليك أن تعطيني ما دعوت وتجعل خيرًا لي، اللهم غير حالي لأفضل حال عاجلاً برحمتك، وارزقني رزقًا واسعًا عاجلاً مباركًا مدرارًا، يا رب قل لدعائي وما أتمنى كن ليكون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وأيضًا: «يا رب يا سميع يا مجيب يا حي يا قيوم، قرّب لي ما أتمنى وما أحلم به، اللهم اجعل دعائي وأمنياتي واقعًا أعيشه عاجلاً بقدرتك، وارزقني من حيث لا أحتسب، وافتح لي أبواب الرزق من حيث لا أدري، إنك على كل شيء قدير.. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».