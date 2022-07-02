ألمانيا تحيي ذكرى وفاة مروة الشربيني.. وخالد أبوبكر يحذر من تكرار المأساة

نظمت وزارة العدل الألمانية، أمس الأول، فاعلية كبيرة ورسمية؛ لإحياء ذكرى مقتل المواطنة المصرية مروة الشربيني.

ونظمت الفعالية أمام محكمة دريسدن والحديقة التي تم تسميتها باسم مروة الشربيني، بحضور وزير العدل بولاية ساكسوني ونائبه ونائبة وزير الثقافة ورئيس دائرة ساكسوني ورئيسة محكمة دريسدن، وعدد من المسؤولين في الولاية. ومن مصر حضر المحامي الدولي خالد أبوبكر، الذي تم دعوته من قبل وزارة العدل الألمانية، ممثلا عن أسرة مروة الشربيني.

مروة الشربيني راحت ضحية للعنصرية

وألقى وزير العدل كلمة، قال فيها إن مروة الشربيني راحت ضحية للعنصرية، وأن ولاية ساكسوني لا يمكن أن تنساها وستستمر في إحياء ذكراها.

من جانبها، قالت نائبة وزير الثقافة، إن وفاة مروة الشربيني لابد أن تكون دافعا لمحاربة العنصرية، بينما بدأ المحامي الدولي خالد أبوبكر كلمته، بأن روي للجميع قصة وفاة مروة الشربيني، طالبا أن يحكوها لابنائهم وأحفادهم.

ووجه المحامي المصري، شكره لوزارة العدل الألمانية، كما وجه رسالة إلى المسؤولين في ولاية ساكسوني ووزارة الداخلية، بضرورة أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في محاكم الولاية حتى لا تتكرر هذه المأساة.

لوحة تذكارية بالعربية والألمانية تحكي قصة مروة الشربيني

يذكر أن هناك لوحة تذكارية باللغة العربية والألمانية، وضعت في مدخل محكمة دريسدن تحكي قصة المصرية مروة الشربيني، وكيف قتلت أثناء وقوفها أمام أحد القضاة في المحكمة، وتضمنت عبارات اعتذار لأسرتها، كما تم تسمية حديقة كبيرة تقع أمام باب محكمة دريسدن مباشرة باسمها.

يذكر أنه في الأول من يوليو عام 2009، طعن عنصري ألماني، المصرية مروة الشربيني بسكين داخل محكمة دريسدن وأمام طفلها وزوجها، وكانت القضية محل اهتمام عالمي، وخصصت لها المحكمة بالكامل لمدة 26 يوما في جلسات متصلة، شهدت تغطية إعلامية عالمية وترافع عن أسرة مروة الشربيني المحامي الدولي خالد أبوبكر، وحكم على القاتل بأقصى عقوبة في القانون الألماني وهي السجن مدى الحياة.