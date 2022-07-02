ختام الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما: محاضرة وحفل لفرقة رضا

ألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار محاضرة تناولت المجهودات المتميزة التي تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالسياحة وصاحبها عرض لأهم المعالم والاكتشافات الأثرية والمشروعات المتخصصة والمعارض والمتاحف المزمع افتتاحها بمصر.

وجاء ذلك في ختام الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما تحت رعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة برئاسة هبة يوسف، وحضور الوزير المفوض ناجي غابة القائم بأعمال السفير المصري بإيطاليا، السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الفاتيكان ومجموعة من الدبلوماسيين المصريين والعرب والمستشارين الثقافيين ومديري الأكاديميات الفنية المناظرة بروما وأبناء الجالية المصرية والجمهور الإيطالي.

ختام موسم الأكاديمية للفنون

وقالت وزيرة الثقافة إنَّ محاضرة وزير السياحة تأتي استمرارًا للتعاون الناجح بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار الذي تجلى في العديد من الفعاليات بمختلف ربوع مصر لتأصيل فكرة السياحة الثقافية والفنية.

وأضافت أنَّ الأكاديمية المصرية للفنون بروما تمثل أحد الأذرع الدبلوماسية للقوى الناعمة الوطنية وتسهم في دعم وتعزيز حوار الثقافات بين مصر وأوروبا، مشيرة إلى أنَّ موسمها الثقافي شمل العديد من الفعاليات الهادفة إلى مدّ جسور التواصل الفكري والفني مع المجتمع الإيطالي، وإلقاء الضوء على الحراك الإبداعي في مصر.

أعقب المحاضرة عرضاً لفرقة رضا للفنون الشعبية التابعة لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده تضمن مجموعة من أشهر تابلوهاتها الاستعراضية التي عبرت عن الفلكلور الشعبي.

أنشطة الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية

الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما 2021/2022 ضم أنشطة متنوعة هي:

ـ 22 أكتوبر 2021:

افتتاح الموسم الثقافي 2021/2022 تحت مسمى «مصر ـ إيطاليا.. حضارة وثقافة وآفاق مشتركة» بالاحتفاء بمدينة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية عام 2021، وذلك من خلال إقامة معرض للوثائق التاريخية بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية وعرض فيلم وثائقي عن مدينة بورسعيد من إعداد الأكاديمية وعرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.

ـ 4 نوفمبر 2021

الاحتفال بمرور 99 عامًا على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون بمعرض للفنان الإيطالي لويجي بالارين عن طقوس الألوان في الفن المصري القديم بعنوان «تحت سماء توت عنخ أمون»، ومحاضرة للأستاذة الإيطالية ستيفانيا سوفرا، وعرض فيلم وثائقي عن مقبرة توت عنخ أمون بالإضافة إلى عرض موسيقى متميز لبعض طلاب جائزة التميز الفني.