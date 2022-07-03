أسعار الخضروات اليوم الأحد 3-7 -2022 في الأسواق المحلية

متابعة أسعار السلع يوميا من الأمور المهمة لدى قطاع كبير من المواطنين، ويبحث البعض عن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، وأعلنت شعبة الخضروات والفاكهة عن توافر الإنتاج الصيفي كثرة.

واليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022، يقدم موقع «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المختلفة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

وفرة السلع ساعد بشكل أو بآخر على انخفاض واضح ومستمر في أسعار بيع الكثير من السلع الغذائية من بينها الطماطم في الأسواق المحلية إذ تراوح سعر الكيلو بين 2.5 و5 جنيهات، وسجلت الكوسة 24 جنيهًا للكيلو، والملوخية بسعر 8 جنيهات للكيلو، والباذنجان العروس الأبيض يتراوح من 5 إلى 8 جنيهات، والعروس الأسود يتراوح بين 6 و8 جنيهات، والرومي من 4 إلى 6 جنيهات.

ووصل سعر البصل 4 جنيهات للكيلو، أما أسعار بيع الفلفل بأنواعه الأحمر الحار، والأخضر الحار، والرومي، فتراوحت بين 8 و10 جنيهات، كيلو البطاطس بين 4 و5 جنيهات للكيلو، سعر الخيار البلدي 10 جنيهات، قيمة كيلو الجزر بين 4 و5 جنيهات، أسعار بيع الفلفل ألوان الأحمر والأصفر تراوحت بين 15 و18 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البامية بين 12 و15 جنيهًا، كما استقر كيلو ورق العنب البلدي عند سعر 25 جنيهًا، والعادي بسعر 15 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة بأكتوبر

وعن أسعار الخضروات اليوم، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 وجنيهين في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، كما ترواح سعر الفلفل الرومي بين 3 و4 جنيهات، أما الفلفل الرومي الصوب بين 3 و4 جنيهات، الفلفل الأحمر والأخضر الحار بين 4 و6 جنيهات للكيلو الواحد، الفلفل الألوان بين 10 و12 جنيهًا، سعر ورق العنب البناتي من 10 إلى 15 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الثوم بين 6 و10 جنيهات، وسعر بيع البطاطس تراوح بين 2.5 و3 جنيهات، أما سعر بيع الكوسة فتراوح بين 5 و8 جنيهات، ووصل سعر الفاصوليا إلى 8 جنيهات، سجل سعر الباذنجان العروس الأبيض والأسود بين 3 و4 جنيهات.

وأخيرا سجل الباذنجان الرومي بين 1.5 و2.5 جنيه، سعر الخيار البلدي تراوح بين 4 و5 جنيهات، بلغ سعر كيلو الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، تراوح سعر الملوخية من 3 إلى 3.5 جنيه.