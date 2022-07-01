أسعار الخضروات اليوم الجمعة 1-7-2022 في الأسواق المصرية

تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار الخضروات المختلفة في الأسواق المختلفة لأهميتها في كل بيت مصري حيث أنه لاغني عنها حيث أن الخضروات تمد الجسم بالمعادن والألياف التي يحتاجها لكي يبقى بصحة جيدة، كما أنها تحافظ على مناعة الجسد.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات مثل الطماطم والخيار والبصل والبامية وغيرها اليوم الجمعة 1 يوليو كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

سجل سعر كيلو البصل أبيض أو ذهبي 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات، كما سجل كيلو بطاطس تحمير أو طبخ بـ6 جنيهات للكيلو، وسجل سعر كيلو الخيار بين 7 حتى 8 جنيهات للكيلو، وسجلت الملوخية سعر يتراوح بين 6 حتى 7 جنيهات للكيلو.

وجاء سعر الباذنجان أسود بين 6 حتى 8 جنيها، والفلفل رومي بلدي بسعر 8 جنيهات، وجاء سعر البامية بسعر يتراوح بين 16 حتى 20 جنيها للكيلو الواحد، اما الفاصوليا فسجل سعر الكيلو منها بين 7 حتى 9 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور بين 1.5 جنيها و2.75 جنيها لكيلو الطماطم، كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 2 حتى 3.5 جنيها، وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4.5 جنيه، كما سجل الفلفل الصوب بين 3 و4 جنيهات.

أما الفلفل الحامي سجل سعره بين 3 و4 جنيهات للكيلو الواحد، الفلفل الألوان بين 3 و7 جنيهات، وسجلت الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، أما الباذنجان البلدي سجل سعر يتراوح بين 1.5 و3.25 جنيه، وسجل كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيها، أما البصل سجل سعر بين جنيه حتى جنيهين.