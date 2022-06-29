أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 29-6-2022 في الأسواق المصرية

تمد الخضروات الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، إذ تحتوي الخضروات الورقية على مستويات عالية من الفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، وأيضا العديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل: الحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم والبوتاسيوم، وفيتامين ب، وحمض الفوليك.

وتقلل الخضروات من احتمالية حدوث السمنة؛ لأنّها لا تحتوي على دهون، كما أنها تحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية، كما أنها تقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

وتقد «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء 29 يونيو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

سجل سعر الخيار البلدى 10 جنيهات، كما بلغ سعر البصل 4 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الجزر بين 4 لـ5 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو البطاطس 4 لـ5 جنيهات للكيلو، واختلف سعر الباذنجان العروس الأسود بـين 6 لـ8 جنيهات، أما الباذنجان العروس الأبيض تراوح سعره بين 5 لـ8 جنيهات، أما الرومي اختلف سعره بين 4 حتى 6 جنيهات.

سعر الملوخية في الأسواق

وتراوحت أسعار الفلفل الألوان بين 15 لـ18 جنيها، أما البامية سجل سعر الكيلو منها بين 12 لـ15 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو ورق العنب البلدي 25 جنيهًا، والعادي سعر 15 جنيها، وسجلت الملوخية سعر 8 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الكوسة 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الطماطم في الأسواق

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.50 جنيهات حتى 4 جنيهات، للكيلو الواحد اليوم الأربعاء 29 يونيو الجاري.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم في سوق العبور بين 1.5 و2.75 جنيه، كما سجل الفلفل الرومي البلدي بين 3.25 و4.25 جنيه، وسجلت البامية ما بين 16 و20 جنيهًا، وتراوح سعر الورق عنب بناتي من 8 إلى 14 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4.5 و7 جنيهات.