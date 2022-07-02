أسعار الخضروات اليوم السبت 2-7 -2022 في الأسواق المحلية

استقرار واضح ما زالت تشهده أسعار الخضروات اليوم السبت الموافق 2 يوليو في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، نظرا لوفرة الإنتاج الصيفي.

وفيما يلي، يقدم موقع «الوطن» أسعار الخضروات اليوم السبت الموافق 2 يوليو 2022، في الأسواق المختلفة.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

انخفاض واضح ومستمر فى أسعار بيع الطماطم في الأسواق المحلية بكل مدن ومحافظات المختلفة، نظرا للوفرة الكبيرة الخاصة بالشتلة الصيفية من محصول الطماطم، ذو الجودة العالية، إذ تراوح سعر الكيلو بين 2.50 و5 جنيهات.

- الكوسة 24 جنيهًا للكيلو.

- الملوخية بسعر 8 جنيهات للكيلو.

- باذنجان العروس الأبيض يتراوح من 5 إلى 8 جنيهات، والعروس الأسود يتراوح بين 6 و8 جنيهات، والرومي من 4 إلى 6 جنيهات.

- سعر البصل 4 جنيهات للكيلو.

- أما أسعار بيع الفلفل بأنواعه الأحمر الحار، والأخضر الحار، والرومي، فتراوحت بين 8 و10 جنيهات.

- كيلو البطاطس بين 4 و5 جنيهات للكيلو.

- سعر الخيار البلدي 10 جنيهات.

- قيمة كيلو الجزر بين 4 و5 جنيهات.

- أسعار بيع الفلفل ألوان الأحمر والأصفر تراوحت بين 15 و18 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البامية بين 12 و15 جنيهًا.

- كما استقر كيلو ورق العنب البلدي على سعر 25 جنيهًا، والعادي بسعر 15 جنيهًا.

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- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 وجنيهين.

- كما ترواح سعر الفلفل الرومي بين 3 و4 جنيهات.

- اما الفلفل الرومي الصوب بين 3 و4 جنيهات.

- الفلفل الأحمر والأخضر الحار بين 4 و6 جنيهات للكيلو الواحد.

- الفلفل الألوان بين 10 و12 جنيهًا.

- سعر ورق العنب البناتي من 10 إلى 15 جنيهًا.

- وسعر كيلو الثوم تراوح بين 6 و10 جنيهات.

- وسعر بيع البطاطس تراوح بين 2.50 و3 جنيهات.

- اما سعر بيع الكوسة فتراوح بين 5 و8 جنيهات.

- ووصل سعر الفاصوليا إلى 8 جنيهات.

- سجل سعر الباذنجان العروس الأبيض والأسود بين 3 و4 جنيهات.

- كما سجل الباذنجان الرومي بين 1.5 و2.5 جنيه.

- سعر الخيار البلدي تراوح بين 4 و5 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

- تراوح سعر الملوخية من 3 إلى 3.50 جنيه.