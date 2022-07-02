عاجل.. انهيار أسرة المجني عليهم في مذبحة الريف الأوروبي عند رؤية المتهم

انهارت أسرة المجني عليهم في «مذبحة الريف الأوروبي»، فور رؤية المتهم وبدأ أفرادها في الصراخ، خلال انعقاد أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، والمتهم بقتل 5 أشخاص والشروع في هتك عرض أحد الضحايا.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «عاطف. م. أ»، بقتل 5 في الواقعة «مزارع وابنتيه وحفيديه»، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمنطقة مدينة الشيخ زايد، حيث وضع لهم المتهم مادة مخدرة وتخلص من حياتهم.

تفاصيل الواقعة

وأضافت أوراق القضية، أن الجناية اقترنت بـ5 آخرين، إذ قُتل المجني عليه «عادل. إ» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن تولد لدى المتهم نية إزهاق روحه، حين تكشف للمجني عليه سوء فعلة المتهم بابنة المجني عليه وعبثه بها وإمساكه به لتحتدم مواجهتهما ولسابقة ضيق صدره وما حمله تجاه المجني عليه وأسرته من ضغينة لرفضه مصاهرته لم يرى سبيلا لستر فعلته المشينة إلا بقتله باستخدام ما أسرع بجلبه من سلاح أبيض «سكين» لمواجهته به، إذ أعمل المتهم نصله بعنق المجني عليه نحرا له، كما سدد إليه عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسده «الصدر والبطن» لتحقيق قتله، فأحدث ما ألم به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهم قتل المجني عليها «هناء ع ع» ابنة الأول عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن تولد لديه نية إزهاق روحها خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها، وسترا لأفعاله المشينة مع شقيقتها، ولما حملته نفسه قبلها من ضغينة لرفضها عرض خطبته، وتمكن منها بإعمال نصل ما كان حوزته من سلاح أبيض «سكين» بعنقها نحرا لها، وتسديد عدة طعنات بأماكن متفرقة قاتلة بجسدها «العنق والصدر والوجه» لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية، وقتل المجني عليها «منار ع ع» ابنة الأول عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن تولد لديه نية إزهاق روحها خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها وشقيقتها، وسترا لأفعاله المشينة بها، ولما حملته نفسه قبلها وأسرتها من ضغينة لرفضهم مصاهرته؛ وتمكن منها بإعمال نصل ما كان حوزيه من سلاح أبيض «سكين» بتسديد عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسدها «العنق والصدر والبطن» لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أو أودت بحياتها.

مقتل الطفلة «شهد»

وأشارت أوراق القضية، بأن المتهم قتل المجني عليها الطفلة «شهد ع م»، حفيدة الأول وابنة الثانية، والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن تولد لديه نية إزهاق روحها لما حملته نفسه قبل أصولها من ضغينة، ولضرورة الخلاص منها خشية افتضاح أمره، عقب ارتكابه جرائمه آنفة البيان بأن لحق بها بما أحرزه في مواجهتها من سلاح أبيض «سكين» لينال منها بنحر عنقها بجرح عظيم لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصابات أوضحه تقرير الصفة التشريحية، وقتل المجني عليها الطفل «مروان. م. ع» حفيد الأول، والذي لم يبلغ من العمر 18 عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن تولد لديه نية إزهاق روحه لما حملته نفسه قبل أصوله من ضغينة، ولضرورة الخلاص منه خشية افتضاح أمره، عقب ارتكابه لجرائمه آنفة البيان بأن لحق به بما أحرزه في مواجهته من سلاح أببض «سكين» لينال منه بنحر عنقه، وتسديد طنة إليه بذات الموضع لتحقيق قتله، فأحدث ما ألم به من إصابات أوضحها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

هتك عرض المجني عليها «هناء»

كما شرع المتهم في هتك عرض المجني عليها «هناء ع ع» بالقوة، حال كونه ممن لهم سلطة عليها لاستخدامه لها بالأجر، بأن دس مخدر في شراب أعده ووضعه في متناولها لإعدام إرادتها بتخديرها وذويها وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية إلا أنه قد أوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو افتضاح أمر علاقته الآثمة بشقيقتها وتيرة الأحداث مما ولد في نفسه نية إزهاق أرواحهم فوالى ارتكاب الجرائم.