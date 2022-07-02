بدء أولى جلسات محاكمة المتهم في مذبحة الريف الأوروبي

بدأت قبل قليل، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، بتهمة قتل 5 أشخاص والشروع في هتك عرض أحد الضحايا.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وأقامت النيابة العامة دليلها على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كل الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.