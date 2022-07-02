عاجل.. وصول أهالي ضحايا مذبحة الريف الأوروبي لجلسة محاكمة المتهم

وصل إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، منذ قليل، اليوم السبت، أهالي المجني عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص من أفراد أسرتهم والشروع في هتك أحد الضحايا.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «عاطف. م. أ»، بقتل 5 أشخاص، في الواقعة الذي راح ضحيتها مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمنطقة مدينة الشيخ زايد، حيث إن المتهم وضع مادة مخدرة للمجني عليهم وتخلص من حياتهم.

مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة

وأضافت أوراق القضية، أن الجناية اقترنت بـ5 آخرين، إذ إنه في الوقت والمكان سالف الذكر قتل المجني عليه «عادل إبراهيم» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن تولد لديه نية إزهاق روحه، حين تكشف للمجني عليه سوء فعلته بنجلته وعبثه بها وإمساكه به لتحتدم مواجهتهما ولسابقة ضيق صدره وما حمله تجاه المجني عليه وأسرته من ضغينة لرفضه مصاهرته لم ير سبيلا لستر فعلته المشينة وإطفاء سخيمة قلبه قبلهم إلا بقتله باستخدام ما أسرع بجلبه من سلاح أبيض «سكين» لمواجهته به، إذ أعمل نصله بعنقه نحرا له كما سدد إليه عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسده «الصدر والبطن» لتحقيق قتله، فأحدث ما ألم به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهم قتل المجني عليها «هناء عادل علي» ابنة الأول عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن تولد لديه نية إزهاق روحها خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها، وسترا لأفعاله المشينة مع شقيقتها، ولما حملته نفسه قبلها من ضغينة لرفضها عرض خطبته، لتجتمع المآرب وليطفأ سخيمة قلبه قبلها حين تمكن منها بإعمال نصل ما كان حوزته من سلاح أبيض «سكين» بعنقها نحرا لها، وتسديد عدة طعنات بأماكن متفرقة قاتلة بجسدها «العنق والصدر والوجه» لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية.

وقتل المتهم المجني عليها «منار عادل علي» ابنة الأول عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن تولد لديه نية إزهاق روحها خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها وشقيقتها، وسترا لأفعاله المشينة بها، ولما حملته نفسه قبلها وأسرتها من ضغينة لرفضهم مصاهرته؛ لتجتمع المآرب وليطفا سخيمة قلبه قبلها حين تمكن منها بإعمال نصل ما كان حوزيه من سلاح أبيض «سكين» بتسديد عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسدها «العنق والصدر والبطن» لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أو أودت بحياتها.

هتك عرض المجني عليها

وأشارت أوراق القضية، بأن المتهم قتل المجني عليها الطفلة «شهد عبدالهادي محمد»، حفيدة الأول وابنة الثانية، والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن تولد لديه نية إزهاق روحها لما حملته نفسه قبل أصولها من ضغينة، ولضرورة الخلاص منها خشية افتضاح أمره، عقب ارتكابه جرائمه آنفة البيان بأن لحق بها بما أحرزه في مواجهتها من سلاح أبيض «سكين» لينال منها بنحر عنقها بجرح عظيم لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصابات أوضحه تقرير الصفة التشريحية، وقتل المجني عليها الطفل «مروان. م. ع» حفيد الأول، والذي لم يبلغ من العمر 18 عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن تولد لديه نية إزهاق روحه لما حملته نفسه قبل أصوله من ضغينة، ولضرورة الخلاص منه خشية افتضاح أمره، عقب ارتكابه لجرائمه آنفة البيان بأن لحق به بما أحرزه في مواجهته من سلاح أببض «سكين» لينال منه بنحر عنقه، وتسديد طنة إليه بذات الموضع لتحقيق قتله، فأحدث ما ألم به من إصابات أوضحها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

كما شرع المتهم في هتك عرض المجني عليها «هناء عادل علي» بالقوة، حال كونه ممن لهم سلطة عليها لاستخدامه لها بالأجر، بأن دس مخدر في شراب أعده ووضعه في متناولها لإعدام إرادتها بتخديرها وذويها وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية إلا أنه قد أوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو افتضاح أمر علاقته الآثمة بشقيقتها وتيرة الأحداث مما ولد في نفسه نية إزهاق أرواحهم فوالى ارتكاب الجرائم.