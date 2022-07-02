بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، داخل مزرعة بالريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد، التي عُرفت إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوربي».

النيابة تكشف السبب وراء ارتكاب المذبحة

وكانت قد كشفت النيابة العامة أنَّ السبب والباعث وراء ارتكاب المتهم للمذبحة هو الرغبة في الانتقام من الأسرة بعد رفض المجني عليه زواجه من إحدى بناته، وأن ذلك أوغَرَ صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها.

المتهم استخدم سكينا في نحر الضحايا

وتابعت النيابة كشف تفاصيل الجريمة، موضحة أنَّ المتهم اشترى مخدِّرًا لوضعه داخل شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره.