عاجل.. المتهم بقتل 5 في مذبحة الريف الأوروبي لـ جنايات الجيزة: «آه قتلتهم»

انتدبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، خلال نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبي»، محامي للمتهم بارتكاب الواقعة.

وخلال الجلسة سأله المستشار محمد عوض الله رئيس المحكمة، عن ارتكابه للواقعة فأقر بأنه من قتل المجني عليهم الخمسة، قائلا «آه قتلتهم».

إحالة المتهم إلى الجنايات

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخر هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة

وأقامت النيابة العامة دليلها على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.