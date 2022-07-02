بالأسماء.. إصابة 4 مزارعات في مشاجرة بمطروح

أصيب، منذ قليل، 4 سيدات إثر وقوع مشاجرة بينهن في القرية 27 بنجر السكر بمركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، وانتقلت المباحث إلى موقع المشاجرة، ونُقلت المصابات إلى أقرب مستشفى للقرية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهن، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث، دون معرفة أسباب وقوع المشاجرة.

أسماء وحالات المصابات

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي، اليوم السبت، المصابات الأربع في المشاجرة، وجميعهن مزارعات من قرية 27 بنجر السكر، وهن أميرة مسعد حمدين، 22 سنة، ومصابة بكدمة في الصدر، وصابرين جمال محمد، 32 سنة، مصابة بكدمة بالظهر جرح سطحى بالشفة، ووردة عبدالعزيز مرسي، 46 سنة، مصابة سحجات متفرقة في الوجه، وفتحية عبدالعزيز مرسي، 37 سنة، مصابة بسحجات في الوجه والكفين، وجاري استكمال الفحوصات الطبية لهن، من تحاليل وإجراء أشعة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

الشرطة تفحص الواقعة

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام شرق مطروح إلى موقع المشاجرة، وجاري فحصها والتعرف على أسباب وقوعها والكشف عن ملابساتها، وسؤال المصابات وشهود العيان.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.