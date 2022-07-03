حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 3-7-2023 مهنيا وعاطفيا

قدمت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد نصائحها وتوقعاتها بشأن حظك اليوم لكل المواليد الفلكية، والتي تنقسم إلى 4 مجموعات مختلفة، وتتمثل في «أبراج مائية، أبراج نارية، أبراج هوائية، أبراج ترابية»، فالبعض منهم يحمل له الطالع أخبار سارة وأخر يجب أن يحذر من حركة الكواكب.

واليوم الأحد الموافق 3 يوليو من عام 2022، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، تلبيه للاهتمام بما يبحث عنه المتابعون بشكل دائم ومستمر.

حظك اليوم برج الحمل 2-7-2023 على الصعيد المهني

اليوم الفلك ووضعك الفلكي يدفعك مولود برج الحمل لمعالجة الروتين بالتجديد وتنجح في توطيد أواصر المحبة مع من حولك.

حظك اليوم برج الحمل 2-7-2023 على الصعيد العاطفي

أما عاطفي فاليوم لا ينسى.. فإنه اليوم في منزل الحب.

حظك اليوم برج الثور 2-7-2023 على الصعيد المهني

وأنت مولود الثور تمهل ولا تقدم على أمور غير مضمونة النتائج وكن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.

حظك اليوم برج الثور 2-7-2023 على الصعيد العاطفي

وفي الجانب العاطفي اعلم أن القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتمالك أعصابك لتدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-7-2023 على الصعيد المهني

عطارد في برجك ويجعلك ذلك تبدو متفائلا ويقظا وتعبر عن نفسك ببلاغة.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-7-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال والتأثير بهدوء.

حظك اليوم برج السرطان 2-7-2023 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران اليوم في منزلي المال وقد يجعلك ذلك تميل للتسرع والتبذير وعليك أن تدرس جيدا نفقاتك وقراراتك.

حظك اليوم برج السرطان 2-7-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وتبدو محترفا في التأثير في الجنس الآخر، فقط اعتن بأقوالك.

حظك اليوم برج الأسد 2-7-2023 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد والمريخ يمنحك اليوم حظا كبيرا وقد تمضي الأمور كما تخطط لها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 2-7-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تتلقى كلمات المديح والإعجاب خاصة من الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 2-7-2023 على الصعيد المهني

اليوم اعمل في صمت وتجنب الفخر والزهو بنفسك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 2-7-2023 على الصعيد العاطفي

التنافر بين القمر وزحل بمنزلي الصحة يطالبك ألا تبدد جهودك وحاول أن توظفها فقط فيما يعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم برج الميزان 2-7-2023 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد في برج الميزان يمدك بالحظ واليقظة، وذلك كفيل بتحويل الأحلام لواقع ملموس، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 2-7-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء ورغم الضغوط.. يقف بجانبك الأحباب والأصدقاء وقد تجمعك بهم أوقات ومشاريع واعدة ويملؤك الحماس.

حظك اليوم برج العقرب 2-7-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك ألا تتعجل الأمور وأن تتجنب الصدام واهتم بالتفاصيل كي تتفادى مشاكل ترهقك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 2-7-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تصبر ولا تبتعد عمن تحب أو عن شركاء الحياة لمجرد شعورك بعدم الرضا عنهم.

حظك اليوم برج القوس 2-7-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالخيال الخصب والإصرار ويحفز قدرتك على التحليل والإقناع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 2-7-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك وفي الأفق فرص لقضاء أوقات ممتعة ومفاجآت سارة.

حظك اليوم برج الجدي 2-7-2023 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي المال واليوم عليك بوضع ميزانية محددة لتتغلب على الأزمات ويجب أن تراجع جيدا خطواتك في العمل.

حظك اليوم برج الجدي 2-7-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. لديك اليوم طاقة عاطفية ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج الدلو 2-7-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا وتأنّ في أقوالك وردود أفعالك واحمِ حقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 2-7-2023 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك، وعليك بالصبر مع الأحباب ومع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الحوت 2-7-2023 على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران بمنزلي الصحة وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحوت 2-7-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تنظم أفكارك لتتقدم نحو من حولك بخطى ثابتة ومنطق سليم.