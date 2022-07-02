حظك اليوم برج العقرب السبت 2-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن حظك اليوم وتوقعاتها على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت 2 يوليو الجاري لمواليد برج العقرب الذي يعد واحد من الشخصيات القيادية التي لا يعرفون الاستسلام، بل يستمرون حتى يصلوا الي أعلى أهدافهم ومن أبرز مشاهير هذا البرج السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

وبحسب خبراء الفلك، فإن مولود برج العقرب يتسم بأنه شخص طموح للغاية يحمل هدوء داخلي وخارجي، كما أن لدية طموح شديد، ويعرف عنه أنه من الشخصيات لقوية التي تميل للعناد والإصرار، كما أنهم معروفون بشخصياتهم القوية في مواجهة المشاكل العملية، فهم لا يخشون المواجهة، لكنهم يرفضون الكذب والخيانة.

واليوم السبت 2 يوليو، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد»، حظ أصحاب برج العقرب اليوم على المستوى العملي والمهني، القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لفترة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وتضيف «فؤاد» أنه لمواليد هذا البرج أن حظهم اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، اليوم ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع الأحباب والأصدقاء، وفق خبيرة الفلك والأبراج.